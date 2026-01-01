Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Åben • Lukker klokken 20.00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

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Åbningstider

man. - søn.: 10.00 - 20.00

Services

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

  • Bra Fit af Nike Fit

    Bra Fit af Nike Fit

    Pasform er alt. Få den rigtige bh og den rigtige pasform til dine yndlingsaktiviteter.

  • Nike-gavekort

    Nike-gavekort

    Denne butik accepterer gavekort købt i lokal valuta i andre Nike-butikker og på nike.com.

  • Udsalg 24/7

    Udsalg 24/7

    Spar stort når som helst online.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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