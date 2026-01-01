Nike Factory Store - Desert Ridge

Nike Factory Store - Desert Ridge

Lukket • Åbner i morgen kl. 11.00

21001 N Tatum Blvd Ste 38-1330

Phoenix, AZ, 85050-5216, US

4802824363

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Åbningstider

man. - lør.: 11.00 - 21.00
søn.: 11.00 - 18.00

Services

  • Afhentning af ordre

    Afhentning af ordre

    Køb dine yndlingsmodeller online, og afhent dem i butikken.

  • Nike Experts

    Nike Experts

    Få råd om alt inden for sport og stil i realtid fra vores eksperthold.

  • Shopping på vores måde

    Shopping på vores måde

    Når du er Member, får du 60 dages bekymringsfri prøveperiode og returnering uden kvittering af alle varer.

  • Shop Nike Factory-udsalg

    Shop Nike Factory-udsalg

    De modeller og besparelser, du finder i Nike Factory-butikker, er nu tilgængelige online.

  • Bliv Member

    Bliv Member

    Nye Members i Nike App får 15% i rabat på deres første køb i butikken.

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