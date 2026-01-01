Tilbage til SøgNike Factory Store - Desert RidgeLukket • Åbner i morgen kl. 11.0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Få rutevejledningÅbningstiderman. - lør.: 11.00 - 21.00søn.: 11.00 - 18.00ServicesAfhentning af ordreKøb dine yndlingsmodeller online, og afhent dem i butikken.Nike ExpertsFå råd om alt inden for sport og stil i realtid fra vores eksperthold.Shopping på vores mådeNår du er Member, får du 60 dages bekymringsfri prøveperiode og returnering uden kvittering af alle varer.Shop Nike Factory-udsalgDe modeller og besparelser, du finder i Nike Factory-butikker, er nu tilgængelige online.Shop Nike Factory-udsalgBliv MemberNye Members i Nike App får 15% i rabat på deres første køb i butikken.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USLukket • Åbner i morgen kl. 10.00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USLukket • Åbner i morgen kl. 10.00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USLukket • Åbner i morgen kl. 10.00