Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Lukket • Åbner i morgen kl. 09.00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

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Åbningstider

man. - søn.: 09.00 - 21.00

Services

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

  • Bra Fit af Nike Fit

    Bra Fit af Nike Fit

    Pasform er alt. Få den rigtige bh og den rigtige pasform til dine yndlingsaktiviteter.

  • Member-bonusser

    Member-bonusser

    Nyd godt af specialtilbud og produktkampagner, som er en tak til vores Members.

  • Klik og hent

    Klik og hent

    Køb foretaget på nike.com kan afhentes i denne butik.

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