Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Åben • Lukker klokken 19.30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Åbningstider

man.: 09.30 - 18.00
tirs. - lør.: 09.30 - 19.30
søn.: 11.00 - 18.00

Services

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

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