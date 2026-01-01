Tilbage til SøgNike Store Girne (Partnered)Åben • Lukker klokken 19.30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Få rutevejledningÅbningstiderman.: 09.30 - 18.00tirs. - lør.: 09.30 - 19.30søn.: 11.00 - 18.00ServicesInformation om returvarerDenne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYÅben • Lukker klokken 19.30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYÅben • Lukker klokken 20.00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRÅben • Lukker klokken 22.00