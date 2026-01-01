Tilbage til SøgNike Serdika Mall (Partnered)Åben • Lukker klokken 22.0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Få rutevejledningÅbningstiderman. - søn.: 10.00 - 22.00ServicesInformation om returvarerDenne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.Bra Fit af Nike FitPasform er alt. Få den rigtige bh og den rigtige pasform til dine yndlingsaktiviteter.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGLukker snart • Lukker klokken 20.00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGLukker snart • Lukker klokken 20.00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGLukker snart • Lukker klokken 20.00