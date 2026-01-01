Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Åben • Lukker klokken 22.00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

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Åbningstider

man. - søn.: 10.00 - 22.00

Services

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

  • Bra Fit af Nike Fit

    Bra Fit af Nike Fit

    Pasform er alt. Få den rigtige bh og den rigtige pasform til dine yndlingsaktiviteter.

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