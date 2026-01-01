Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Lukket • Åbner klokken 10.00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

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Åbningstider

man. - søn.: 10.00 - 20.00

Services

  • Nike-gavekort

    Nike-gavekort

    Denne butik accepterer gavekort købt i lokal valuta i andre Nike-butikker og på nike.com.

  • Nike.com- og Nike App-returneringer

    Nike.com- og Nike App-returneringer

    Denne butik accepterer returvarer for Nike.com og Nike App-ordrer.

  • Få mere at vide

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    Scan produktstregkoderne med Nike App for at se yderligere størrelser og farver.

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