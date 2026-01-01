Tilbage til SøgNike Factory Store SandaLukket • Åbner klokken 10.00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Få rutevejledningÅbningstiderman. - søn.: 10.00 - 20.00ServicesNike-gavekortDenne butik accepterer gavekort købt i lokal valuta i andre Nike-butikker og på nike.com.Nike.com- og Nike App-returneringerDenne butik accepterer returvarer for Nike.com og Nike App-ordrer.Få mere at videScan produktstregkoderne med Nike App for at se yderligere størrelser og farver.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPLukket • Åbner klokken 10.00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPLukket • Åbner klokken 10.00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPLukket • Åbner klokken 10.00