Tilbage til SøgNIKE - Doha City CentreLukket • Åbner klokken 10.00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Få rutevejledningÅbningstiderman. - ons.: 10.00 - 22.00tors. - fre.: 10.00 - 00.00lør. - søn.: 10.00 - 22.00ServicesInformation om returvarerDenne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.Bra Fit af Nike FitPasform er alt. Få den rigtige bh og den rigtige pasform til dine yndlingsaktiviteter.Butikker i nærhedenListe over butikkerNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QALukket • Åbner klokken 10.00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QALukket • Åbner klokken 10.00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHLukket • Åbner klokken 10.00