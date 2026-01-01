NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Lukket • Åbner klokken 10.00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

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Åbningstider

man. - ons.: 10.00 - 22.00
tors. - fre.: 10.00 - 00.00
lør. - søn.: 10.00 - 22.00

Services

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

  • Bra Fit af Nike Fit

    Bra Fit af Nike Fit

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