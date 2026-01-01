Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Åben • Lukker klokken 20.00

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

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Åbningstider

man. - lør.: 09.30 - 20.00
søn.: Lukket

Services

  • Nike.com- og Nike App-returneringer

    Nike.com- og Nike App-returneringer

    Denne butik accepterer returvarer for Nike.com og Nike App-ordrer.

  • Udsalg 24/7

    Udsalg 24/7

    Spar stort når som helst online.

  • Nike-gavekort

    Nike-gavekort

    Denne butik accepterer gavekort købt i lokal valuta i andre Nike-butikker og på nike.com.

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