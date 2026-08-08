Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Lukket • Åbner i morgen kl. 10.00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

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Åbningstider

man. - fre.: 10.00 - 18.00
lør. - søn.: 10.00 - 20.00

Særlige åbningstider

fre. 7. aug. - tors. 13. aug.: 10.00 - 20.00

Services

  • Nike-gavekort

    Nike-gavekort

    Denne butik accepterer gavekort købt i lokal valuta i andre Nike-butikker og på nike.com.

  • Nike.com- og Nike App-returneringer

    Nike.com- og Nike App-returneringer

    Denne butik accepterer returvarer for Nike.com og Nike App-ordrer.

  • Udsalg 24/7

    Udsalg 24/7

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