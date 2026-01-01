Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Åben • Lukker klokken 21.30

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Åbningstider

man. - tors.: 10.00 - 21.30
fre.: 09.00 - 14.00
lør.: 10.00 - 22.00
søn.: 10.00 - 21.30

Services

  • Udsalg 24/7

    Udsalg 24/7

    Spar stort når som helst online.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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