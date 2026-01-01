Tilbage til SøgHolon Nike Factory StoreÅben • Lukker klokken 21.3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Få rutevejledningÅbningstiderman. - tors.: 10.00 - 21.30fre.: 09.00 - 14.00lør.: 10.00 - 22.00søn.: 10.00 - 21.30ServicesUdsalg 24/7Spar stort når som helst online.Shop herNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILÅben • Lukker klokken 22.00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILÅben • Lukker klokken 22.00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILÅben • Lukker klokken 20.00