Londons Tsugaru Shamisen

For Alessandra, den mere stille person i gruppen, som lige er fyldt 16, har kendskabet til Tsugaru Shamisen for to år siden været vejen til at udtrykke sig selv, udsende en hårdtslående, hektisk markant lyd. Det er en lyd, der straks gav genklang hos hende. Hun hørte Hibiki optræde på en lokal musikfestival og kom hjem og fortalte sin mor, at hun gerne vil begynde at tage timer og lære at spille på instrumentet.

For DJ Takaki, der normalt fordybede sig i tyske techno-beats, bringer den overraskende lyd og alsidighed fra Tsugaru Shamisen ligeledes et nyt perspektiv til den elektroniske musikscene.

Selvom professionelle Shamisen-spillere stadig er relativt sjældne uden for Japan, oplever Tsugaru Shamisen i øjeblikket en "renæssancebevægelse", som Juliette kalder det. Hendes forkærlighed for japanske rockbands, der benytter traditionelle instrumenter, førte hende til at blive en del af holdet for tre år siden.

Holdet er spændte på fremtiden, og hvis det står til dem, så vil der komme meget mere fra Tsugaru Shamisen, på de mest usandsynlige steder. "Jeg har en ven, som spiller violin og Northumberland-sækkepiber,” fortsætter Juliette, "jeg vil gerne blive så dygtig, at jeg kan kombinere de to lyde med Shamisen."

Med sådanne forskellige grupper og musikere, der tiltrækkes af Tsugaru Shamisen, er det en spændende tid at være en del af det voksende globale fællesskab.