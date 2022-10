Find Your Fast, kapitel 3: En Nike Running-guide til konkurrenceløb

Noget, som optager mange løbere, er, hvad de skal spise i forbindelse med et konkurrenceløb, både aftenen inden, om morgenen eller endda under løbet. Selvom der findes visse retningslinjer, såsom at undlade at spise en omgang bønner eller cheeseburgere lige inden start, så drejer det sig i sidste ende om at gøre det, du har erfaret virker bedst for dig. Eliud Kipchoge spiser ris og bøf aftenen før et vigtigt løb. Maratonløberen Shalane Flanagan foretrækker at stå op adskillige timer før løbet og spise et stort og afbalanceret morgenmåltid. "Jeg øver mig og holder mig til det, jeg har gjort til træning, og så overfører jeg det til løbsdagen. Så ingen nye madvarer", siger Shalane.



Læs, hvad sportsernæringsekspert Monique Ryan har at sige om, hvad man skal spise før, under og efter konkurrenceløbet i denne nyttige artikel i Nike Journal.