Find Your Fast: En Nike Running-guide

Det kan blive ret kedeligt at løbe den samme tur igen og igen. Vidste du, at det faktisk er bedre for din krop og din løbetræning, hvis du skaber lidt variation?



Så hvis du ikke rigtig føler for det i dag, men alligevel vil løbe, så vælg en "Easy Run", og tag det stille og roligt. Hvis du er træt af at løbe på fortov og har brug for at komme væk fra byens larm, så find din indre naturelsker frem, og løb en rute i naturen.



Husk, at det skal blive ved med at være interessant. Der findes en løbetur til præcis det humør, du er i. Og det bedste af det hele er, at Nike Run Club-appen er spækket med guidede løbeture, der coacher dig igennem dem alle sammen.