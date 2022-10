Der findes ikke to basketballstøvler, der i højere grad er indbegrebet af 90'er-stil end Air Money og More Uptempo. Og nu, to årtier senere, har disse silhuetter med attitude forenet deres styrker for at skabe Air More Money. Den har aftagelig afskærmning, et dollartegn på hælen, Air-sålenhed i fuld længde og en masse nedarvet hype. Tjek den nyeste farvekombination i Wolf Grey, Black og Island Green.