Der findes ikke to basketstøvler, der i højere grad er indbegrebet af 90'er-stil, end Air Money og More Uptempo. Store blokbogstaver. Synlig Air. Flabede silhuetter. Nu, to årtier senere, har de lavet et kærlighedsbarn: Air More Money. Den har aftagelig afskærmning, et dollartegn på hælen, Air-sålenhed i fuld længde og en masse nedarvet hype. Tjek den nyeste farvekombination i Black med Metallic Silver og Pure Platinum-detaljer ud.