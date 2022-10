AIR MORE MONEY

MO' MONEY

979,97 kr.

I 1986 blev sneakerverdenen forandret for evigt, da Air Money og Air More Uptempo blev lanceret, med deres usædvanlige design og frie brug af Air-lommer. 21 år senere ledte beviserne os hertil: Air More Money, en dristig kombination af de to. Den har en opdateret, aftagelig afskærmning med navnefællen skrevet i store fede bogstaver. Et dollartegn pryder hælens bagside, mens Air Sole-enheder i hele fodens længde giver stødabsorberende komfort og et fjedrende look. Nyslået og tilbøjelig til inflation — Air More Money gør det ok at være grådig.