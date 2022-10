Gaby er ikke blot en stolt førstegenerations latinamerikaner, hun ønsker også, at hendes succes vil åbne døre for andre. "Mit lokalsamfund lærte mig at elske og acceptere alle for, hvem de er, uanset hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra", siger hun. "Jeg ville lave en "NYC"-sneaker, som alle fra hele verden kunne relatere til og nyde at gå i. Jeg glæder mig til at inspirere den næste generation."