Som andre "On Air"-vindere ønskede Takuman, at skoen kom til at afspejle de mennesker, der gør hans by til noget helt særligt. "Der er så mange mennesker, der bor i Tokyo," siger han. "Jeg indså, at labyrinten også er selve Tokyo, og ikke kun dens toge. Min passion bragte mig til byen, og jeg ønsker, at andre også indser, at de kan opnå dette."