Ru, der er selverklæret sneakerhead, følte sig udfordret til at gøre sin sko mere velegnet til at have på end sine oprindelige skitser – et "kunststykke", som han beskrev det. "At gør idé til virkelighed var en lang, kompliceret rejse", siger han. "Det kræver meget samarbejde og kommunikation at skabe en sneaker."