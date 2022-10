AIR MAX 1

WE LOVE NIKE

804,97 kr.

Fra deres base i Tokyo har atmos en ægte og organisk forbindelse til sneaker-communityet. atmos er selv sneaker-samlere og hylder nu samlere over hele verden med kollektionen "We Love Nike". Nikes klassiske Air Max-modeller er hver især blevet forsynet med et unik skotøjsæskegrafik på hele overdelen. Her ses det på Air Max 1 i farver, der trækker tråde til et af fortidens Air Max 1-ikoner: Air Max 1 SC i læder fra 1998.