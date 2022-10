AIR MAX 90

WE LOVE NIKE

1.150,00 kr.

Bosiddende i Tokyo har atmos en ægte og organisk forbindelse til byens sneaker-community. Atmos er selv sneaker-samlere og hylder nu samlere over hele verden med kollektionen "We Love Nike". Over Nikes standard Air Max-modeller viser hver sko en unik shoebox-grafik over hele overdelen. I mødet med Air Max 90 har designet fået en farvekombination, der minder om modellens originale farver, samtidig anvendes elementer, der trækker tråde til tidligere atmos-samarbejde.