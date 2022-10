Bosiddende i Tokyo har atmos en ægte og organisk forbindelse til byens sneaker-community. Atmos er selv sneaker-samlere og hylder nu samlere over hele verden med kollektionen "We Love Nike". Over Nikes standard Air Max-modeller har hver sko en unik shoebox-grafik over hele overdelen. På den tidløse Air Max 95 blander trykket printet sig med en farvekombinationen, der minder om den originale Air Max 95, der blev designet af Sergio Lozano.