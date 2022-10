1.049,95 kr.

Youssouf Fofana står bag det parisiske livsstilsbrand Maison Château Rouge. Han er en ung designer, der sprudler med den dynamik og rigdom, der karakteriserer den moderne afrikanske diaspora i Paris. Fofanas bidrag til Air Jordan I Mid "Fearless"-serien uddyber hans bidrag til den afrocentriske mode fra det 18. arrondissement, som er hjertet for parisisk streetkultur.



Fofanas Fearless Air Jordan I Mid er fortsat fyldt med snørklede prægede mønstre i overdelen. Den ikoniske AJI-stil med farveblokke blødes op af overdelens rolige farvekombination med Psychic Blue og Pale Vanilla under en Cinnamon Swoosh. Helten i dette samarbejde er den røde håndlavede søm på pløsen og hælen. Det er en af Fofanas signaturer, der inkorporerer hans kulturelle rødder ved at trække på kurvefletning og folkekunst. Som resten af Air Jordans Fearless-serien forbliver denne version tro mod førsteversioenen med Nike Air-branding på pløsen og et Jordan Wings-logo på ankelkragen.