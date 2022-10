1.049,95 kr.

Denne AJ I, der er designet i samarbejde med den Los Angeles-baserede kunstner Blue The Great, henter sine primære farver på ruskinds- og fløjlsoverdelen med denne BTG-kunstners signatur på hælen. BTG startede sin kunstkarriere i high school med at håndmale sneakers til vennerne og har brugt AJ I-skoen som et lærred førhen, men aldrig som denne gang.



Som det så ofte ses i hans arbejder, adskiller hver primære farve sig fra den næste for at understrege dens individuelle udtryk. Hans røde, sorte og hvide ruskindsstafferinger i denne special-edition AJ I er et velkendt farvekombinationssystem for enhver AJ I-fan, men denne kombination gør resten af sneakeren klar til et lækkert eksperiment med royal blue, golden yellow og grønne ruskindsstafferinger, der fortjener ekstra opmærksomhed på gaden. Der er måske nok seks forskellige farver på denne AJ I, og alligel samles de alle i et sammenhængende design takket være den perfekte placering.