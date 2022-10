Flohio. The Future Is In The Air

For 33 år siden introducerede Nike synlig luft med Air Max og satte nye standarder ved at smadre de eksisterende. Denne sæson fremhæver vi atleterne, kunstnerne og udfordrerne, som gør det samme. The Future is in the Air.



Grime-musikken opstod i London i begyndelsen af 2000'erne som et svar på bylivets barske virkelighed. Genren er en musikalsk blanding af reggae og jungletrommer med vægt på hurtig gadelyrik. Den rå og aggressive lyd repræsenterer den oprørske attitude blandt Londons urbane ungdom og identificerer deres uniform: Et tracksuit og et par Air Max.



Nu bruger rappere som Flohio DIY-mentaliteten og den ubønhørlige hustle fra den traditionelle grime til at skabe genrens fremtid. Den 27-årige sydlondoner laver musik, der kanaliserer følelsen fra begyndelsen af 2000'erne, men lyder helt originalt. Vi snakkede med hende om hendes kreative DIY-tilgang, hendes stærke fællesskab, og hvordan Air Max stadig resonerer i hendes generation.