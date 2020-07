Vær mere tilstede i din træning

Disse strategier hjælper dig med at fokusere og finde tilbage til din indre ro.

I hverdagen er det nemt at blive fanget i sine egne tanker, især for øjeblikket. I denne video deler Nike Master Trainers Branden Collinsworth og Alex Silver-Fagan deres tips om, hvordan du forbliver opmærksom og til stede i nuet, uanset hvad situationen er. Lær at håndtere stress, forbedre din præstation og fokusere på det, der er virkelig vigtigt, med disse enkle strategier.



Yoga og mindfulness har evnen til at give os jordforbindelse her og nu og minde os om, hvad vi allerede har, og hvem vi allerede er. Så næste gang du føler, at dine tanker glider over i bekymringer om fremtiden eller fortrydelse over fortiden, så brug et minut på at trække vejret og finde dit fokus. Nike Master Trainers Branden Collinsworth og Alex Silver-Fagan er her for at vise dig, hvordan du kan være mere opmærksom i din yogatræning og i hverdagen.