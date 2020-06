Vær ikke bange for styrketræning

Få information om forskellige former for styrke og lær, hvordan du kan inkorporere dem i din træning.

Nogle af mine klienter tror, at hvis man løfter tunge vægte, opbygger man automatisk en større muskelmasse og kommer til at ligne en professionel bodybuilder. Men for de fleste mennesker handler styrke mindre om at få større muskler og mere om struktur – for at hjælpe din krop til at blive stærk nok til at gøre det, du vil have den til.



Der er faktisk forskellige former for styrke, og mine workouts omfatter dem alle.