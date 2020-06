Tre dumbbell-øvelser for at styrke overkroppen

03. Foroverbøjet skiftende rotag

Muskler, der trænes: trapezius, skuldre, bryst, vinger, rhomboideus, biceps, erector spinae



Følg samme opsætning som for foroverbøjet rotag til at starte med. Bøj derefter en arm, og træk din albue lige tilbage, tæt ind til siden, indtil vægten når din overkrop. Sænk for at komme tilbage til startpositionen. Det var én rep. Skift arm og gentag.



Gør det nemmere

Brug en bænk til at understøtte dig. Du kan stå vinkelret foran den med dine fødder i en hoftelængdes afstand og lige hofter eller parallelt med den med dine fødder forskudt og din ikke-aktiverede hånd fast plantet på bænken.



Gør det sværere

For at øge udfordringen for din core kan du udføre en "renegade row", som dybest set er et skiftende rotag fra plankeposition. Gå i planke med en håndvægt i hver hånd, som placeres direkte under dine skuldre, og hold fødderne lidt bredere end en hoftebreddes afstand til at begynde med. Bøj en arm, og træk din albue lige tilbage tæt ind til din side, indtil vægten når din overkroppen. Sænk for at komme tilbage til startposition. Skift side og gentag. Det var én rep. Hvis du har mod på det, kan du tilføje en push-up mellem gentagelserne.