Trained Podcast: Mat Fraser

Storhed kommer ikke af sig selv, det træner man sig til. Med dette i tankerne udforsker Nikes podcastserie "Trained" det banebrydende ved holistisk fitness for at hjælpe dig med at blive bedre til at træne og blive en bedre atlet. Opdag de nyeste innovationer, den seneste viden og trends fra brancheeksperter i træningsverdenen.



Mat Fraser har fire år i træk med løft, squats og snatches snuppet titlen som "The Fittest Man on Earth". I denne episode fortæller Mat om, hvordan han prøver at afbalancere presset for at vinde og kærligheden til sporten, og hvorfor nogle af de præstationer, han er mest stolt af, fandt sted uden for spotlyset — under træning, på restitutionsdage og selv i Nike footwear Lab. Hør hvad det tog at gå fra at være en talentfuld olympisk vægtløfter til en verdensmester og verdensklasse atlet, og hvordan hans fiaskoer er uløseligt forbundet med hans succes.