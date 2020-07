Trained Podcast: Derfor sover mennesker

Storhed kommer ikke af sig selv, det træner man sig til. Med dette i tankerne udforsker Nikes "Trained"-podcastserie det banebrydende ved holistisk fitness for at hjælpe dig med at blive bedre til at træne og blive en bedre atlet. Lyt, og opdag de nyeste innovationer, viden og trends fra brancheeksperter i træningsverdenen.



På trods af års forskning, kliniske forsøg og fremskridt inden for biotech, så har ingen knækket kodet til, hvorfor mennesker sover. Men Dr. Matthew Walker, grundlæggeren af U.C. Berkelys Center for Human Sleep Science, har sat jagten ind. I denne episode af giver Matthew, der er forfatter til New York Times Bestseller Why We Sleep, et dybtgående indblik i, hvordan søvn kan forbedre alt fra den ernæring vi craver til vores humør og angstniveau og endda vores reaktionstid. Han forklarer de fem bedste tips, som alle kan bruge til at få en god nats søvn.