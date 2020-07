Trained Podcast: Arianna Huffington

Storhed kommer ikke af sig selv, det træner man sig til. Med dette i tankerne udforsker Nikes "Trained"-podcastserie det banebrydende ved holistisk fitness for at hjælpe dig med at blive bedre til at træne og blive en bedre atlet. Lyt, og opdag de nyeste innovationer, viden og trends fra brancheeksperter i træningsverdenen.



I dette afsnit ser Arianna Huffington og Ryan på, hvorfor så mange af verdens mest succesfulde personer sætter en stolthed i at have travlt og være fysisk udkørte, og hvorfor det ikke gælder for Arianna. Vær med, når de diskuterer det indtrængende behov for at omdefinere, hvordan samfundet måler succes, og de små skridt vi kan tage for at komme derhen.