Prøv Sue Birds power-pilates

Find ud af, hvordan Sue Bird bruger pilates til at styrke sin core, forbedre sin holdning og sit spil med disse tre pilatesøvelser. Øvelserne er udviklet til Bird af hendes træner, Susan King Borchardt, og her forklarer de hver øvelse trin for trin, så du kan forbedre din performance.



Man bliver ikke en af WNBA's 20 bedste spillere nogensinde uden at have en fintunet rutine for styrke- og konditionstræning. Det ved Sue Bird, pointguard for Seattle Storm og formentlig den bedste WNBA-spiller nogensinde, alt om, og til det formål har hun et hemmeligt våben: pilates.



Ifølge Birds træner, Susan King Borchardt, aktiverer Bird med sin træning sine coremuskler, hun fokuserer på sit åndedrag og holdning, mens hun opbygger styrke og en bedre fornemmelse for sin krop. "Pilates er en vigtig ekstra del i det puslespil, der udgør hendes træning," fortæller Borchardt, der også er sportspræstations-konsulent for Seattle Storm. "Det er ikke bare én gang for hende – hun tror på, at magien ligger i konsekvent træning".