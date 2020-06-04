Opbygning af et effektivt støttesystem

Tænk på det som din egen bestyrelse – en gruppe personer, som støtter dine fitness- og helbredsmål. Jeg anbefaler at danne et hold på fem, så du har forskellige personer med forskellige styrker, som du kan læne dig op ad på din rejse. I denne artikel viser jeg dig, hvordan du kommer i gang med at skabe din bestyrelse.



Alle virksomheder har en bestyrelse, som er en gruppe personer, der støtter virksomhedens mission og vejleder dens tiltag.



Du kan få samme støtte på din fitness- og helbredsrejse ved at opbygge din egen personlige bestyrelse.



Det er enkelt: Hvis du omgiver dig med mennesker, som prøver at spolere det for dig, så bliver rejsen besværlig. Find i stedet personer, som vil opmuntre dig på din nye vej.



Jeg anbefaler at danne et hold på fem. På den måde har du forskellige inputs og styrker, og du kan læne dig op ad forskellige personer, der støtter dig undervejs.