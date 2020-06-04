Opbygning af et effektivt støttesystem

Skab din egen bestyrelse
Coaching og ernæring
Af Joe Holder
Sådan gør du dig klar til succes med et støttende netværk, der ønsker dig det bedste.
Tænk på det som din egen bestyrelse – en gruppe personer, som støtter dine fitness- og helbredsmål. Jeg anbefaler at danne et hold på fem, så du har forskellige personer med forskellige styrker, som du kan læne dig op ad på din rejse. I denne artikel viser jeg dig, hvordan du kommer i gang med at skabe din bestyrelse.
Alle virksomheder har en bestyrelse, som er en gruppe personer, der støtter virksomhedens mission og vejleder dens tiltag.
Du kan få samme støtte på din fitness- og helbredsrejse ved at opbygge din egen personlige bestyrelse.
Det er enkelt: Hvis du omgiver dig med mennesker, som prøver at spolere det for dig, så bliver rejsen besværlig. Find i stedet personer, som vil opmuntre dig på din nye vej.
Jeg anbefaler at danne et hold på fem. På den måde har du forskellige inputs og styrker, og du kan læne dig op ad forskellige personer, der støtter dig undervejs.
Vær velovervejet og fokuseret med dit hold.
Du vil typisk opleve, at det er lettere at nå dine helbreds- og fitnessmål, når din bestyrelse ønsker, at du når dine mål, i stedet for at være ambivalente eller endda prøve at få dig til at træffe forkerte valg med dem.
Brug fem minutter på at sætte navn på din bestyrelse. Måske omfatter den en ven, som kender meget til ernæring, eller en kollega, som laver online træning med dig.
Måske kan du ikke komme i tanke om fem personer med det samme, så nogle af de fem kan være fagpersoner som din læge, diætist eller fysioterapeut.
Det kan også være nogen, som ikke bor i samme by, men som du kan henvende dig til, når du har brug for motivation til at træne eller træffe sunde madvalg.
Sammensæt din bestyrelse, så du har et hold, der støtter dig på hvert skridt af din rejse mod sundhed og fitness.