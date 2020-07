Opbygning af et effektivt støttesystem

Vær velovervejet og fokuseret med dit hold.

Du vil typisk opleve, at det er lettere at nå dine helbreds- og fitnessmål, når din bestyrelse ønsker, at du når dine mål, i stedet for at være ambivalente eller endda prøve at få dig til at træffe forkerte valg med dem.



Brug fem minutter på at sætte navn på din bestyrelse. Måske omfatter den en ven, som kender meget til ernæring, eller en kollega, som laver online træning med dig.



Måske kan du ikke komme i tanke om fem personer med det samme, så nogle af de fem kan være fagpersoner som din læge, diætist eller fysioterapeut.



Det kan også være nogen, som ikke bor i samme by, men som du kan henvende dig til, når du har brug for motivation til at træne eller træffe sunde madvalg.



Sammensæt din bestyrelse, så du har et hold, der støtter dig på hvert skridt af din rejse mod sundhed og fitness.