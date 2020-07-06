Sådan motiverer du dine børn til at bevæge sig

Inspirer dine børn til at bevæge sig hver dag med sjove fælles aktiviteter, der får pulsen op. Vi har nogle tips til, hvordan du kan stille dine børn spørgsmål, der hjælper dem til at mærke og forstå, hvordan bevægelse får den til at føle sig bedre tilpas.



Få dine børn tændt på ideen om, at fysisk aktivitet kan være et sjovt eventyr. Så er du godt i gang og halvt i mål. Næste skridt er at sikre, at du går op i bevægelse, så vil de med større sandsynlighed holde sig i gang, fordi de gerne vil.



Det er ligesom med voksne, "du kan ikke styre, hvad dine børn føler", fortæller Diana Cutaia, der er stifter af Coaching Peace Consulting, der arbejder med Nikes Social and Community Impact-team. "Men du kan give dem mulighed for at reflektere over, hvordan de har det, så de kan trække deres egne konklusioner".



Få fem dage i træk dit barn med til træninger fra vores Fitness Adventure-program med Brian & Bella Nunez eller en anden aktivitet, der får pulsen op (som at lege tagfat i baghaven). Stil dem hver morgen efter den første dag en række spørgsmål om, hvordan de har det, fortæller Cutaia. Et par eksempler: "Hvad føles anderledes i dag? Har du mere energi? Har du sovet bedre? Kunne du tænke dig flere af den slags aktiviteter?" Det hjælper dine børn med at lægge mærke til fornemmelser og effekter, som de måske ikke selv ville have været opmærksomme på, uden at de føler, at de er blevet overbevist.