Sådan motiverer du dine børn til at bevæge sig
Coaching
Af Nike Training
Du kan ikke bare overbevise dine børn om at bevæge sig, du bliver nødt til at gøre det sjovt.
Inspirer dine børn til at bevæge sig hver dag med sjove fælles aktiviteter, der får pulsen op. Vi har nogle tips til, hvordan du kan stille dine børn spørgsmål, der hjælper dem til at mærke og forstå, hvordan bevægelse får den til at føle sig bedre tilpas.
Få dine børn tændt på ideen om, at fysisk aktivitet kan være et sjovt eventyr. Så er du godt i gang og halvt i mål. Næste skridt er at sikre, at du går op i bevægelse, så vil de med større sandsynlighed holde sig i gang, fordi de gerne vil.
Det er ligesom med voksne, "du kan ikke styre, hvad dine børn føler", fortæller Diana Cutaia, der er stifter af Coaching Peace Consulting, der arbejder med Nikes Social and Community Impact-team. "Men du kan give dem mulighed for at reflektere over, hvordan de har det, så de kan trække deres egne konklusioner".
Få fem dage i træk dit barn med til træninger fra vores Fitness Adventure-program med Brian & Bella Nunez eller en anden aktivitet, der får pulsen op (som at lege tagfat i baghaven). Stil dem hver morgen efter den første dag en række spørgsmål om, hvordan de har det, fortæller Cutaia. Et par eksempler: "Hvad føles anderledes i dag? Har du mere energi? Har du sovet bedre? Kunne du tænke dig flere af den slags aktiviteter?" Det hjælper dine børn med at lægge mærke til fornemmelser og effekter, som de måske ikke selv ville have været opmærksomme på, uden at de føler, at de er blevet overbevist.
"Voksne gør ofte ting, når 'hvorfor' er baseret på videnskab, men børn er typisk mere inspirerede, når 'hvorfor' kommer fra en fortælling"
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Derfra kan du opbygge dit fundament. Efter et par uger med masser af bevægelse, kan du stille dem spørgsmål som, "Hvordan føles det, at være i din krop?" eller "Hvad er din krop i stand til at gøre, som du ikke troede den kunne?", foreslår Cutaia. På den måde støtter du en sund forbindelse til kroppen, og deres hjerner bør helt naturligt overtage den. "Lad biologien arbejde for dig. Du behøver ikke presse på med emnet", fortæller hun. "Da vi er programmeret til bevægelse, vil aktive børn helt naturligt forstå, at bevægelse er godt for dem".
Mens det kan virke som en god ide at lære din børn om fordelene ved bevægelse, så vil det muligvis være bedre slet ikke at nævne biologi. "Voksne gør ofte ting, når 'hvorfor' er baseret på videnskab, men børn er typisk mere inspirerede, når 'hvorfor' kommer fra en fortælling", fortæller Nike Master Trainer Brian Nunez.
I stedet for fx at fortælle dit barn, at squat-jumps giver dem stærke, robuste ben, så beskriv, hvordan en sulten frø skal have stærke, hurtige ben for at kunne springe over dammen for at fange flere fluer, og at ved at træne sine spring bliver han hurtigere og hurtigere. Eller næste gang de er i gang med tempo-øvelse, som fx sprællemænd, så fortæl dem, at deres yndlingsdanser eller basketballspiller er så hurtig på fødderne på grund af lignende øvelser.
Når du forklarer ting i forhold til noget, de kender og er optagede af, så er det langt mere sandsynligt, at de vil komme i bevægelse og vil nyde det.
Derfra kan du opbygge dit fundament. Efter et par uger med masser af bevægelse, kan du stille dem spørgsmål som, "Hvordan føles det, at være i din krop?" eller "Hvad er din krop i stand til at gøre, som du ikke troede den kunne?", foreslår Cutaia. På den måde støtter du en sund forbindelse til kroppen, og deres hjerner bør helt naturligt overtage den. "Lad biologien arbejde for dig. Du behøver ikke presse på med emnet", fortæller hun. "Da vi er programmeret til bevægelse, vil aktive børn helt naturligt forstå, at bevægelse er godt for dem".
Mens det kan virke som en god ide at lære din børn om fordelene ved bevægelse, så vil det muligvis være bedre slet ikke at nævne biologi. "Voksne gør ofte ting, når 'hvorfor' er baseret på videnskab, men børn er typisk mere inspirerede, når 'hvorfor' kommer fra en fortælling", fortæller Nike Master Trainer Brian Nunez.
I stedet for fx at fortælle dit barn, at squat-jumps giver dem stærke, robuste ben, så beskriv, hvordan en sulten frø skal have stærke, hurtige ben for at kunne springe over dammen for at fange flere fluer, og at ved at træne sine spring bliver han hurtigere og hurtigere. Eller næste gang de er i gang med tempo-øvelse, som fx sprællemænd, så fortæl dem, at deres yndlingsdanser eller basketballspiller er så hurtig på fødderne på grund af lignende øvelser.
Når du forklarer ting i forhold til noget, de kender og er optagede af, så er det langt mere sandsynligt, at de vil komme i bevægelse og vil nyde det.