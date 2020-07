Sådan motiverer du dine børn til at bevæge sig

Derfra kan du opbygge dit fundament. Efter et par uger med masser af bevægelse, kan du stille dem spørgsmål som, "Hvordan føles det, at være i din krop?" eller "Hvad er din krop i stand til at gøre, som du ikke troede den kunne?", foreslår Cutaia. På den måde støtter du en sund forbindelse til kroppen, og deres hjerner bør helt naturligt overtage den. "Lad biologien arbejde for dig. Du behøver ikke presse på med emnet", fortæller hun. "Da vi er programmeret til bevægelse, vil aktive børn helt naturligt forstå, at bevægelse er godt for dem".



Mens det kan virke som en god ide at lære din børn om fordelene ved bevægelse, så vil det muligvis være bedre slet ikke at nævne biologi. "Voksne gør ofte ting, når 'hvorfor' er baseret på videnskab, men børn er typisk mere inspirerede, når 'hvorfor' kommer fra en fortælling", fortæller Nike Master Trainer Brian Nunez.



I stedet for fx at fortælle dit barn, at squat-jumps giver dem stærke, robuste ben, så beskriv, hvordan en sulten frø skal have stærke, hurtige ben for at kunne springe over dammen for at fange flere fluer, og at ved at træne sine spring bliver han hurtigere og hurtigere. Eller næste gang de er i gang med tempo-øvelse, som fx sprællemænd, så fortæl dem, at deres yndlingsdanser eller basketballspiller er så hurtig på fødderne på grund af lignende øvelser.



Når du forklarer ting i forhold til noget, de kender og er optagede af, så er det langt mere sandsynligt, at de vil komme i bevægelse og vil nyde det.