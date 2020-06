Prioritér dig selv via self-care

“Den bedste metafor for dette er en nødsituation i et fly. Her bliver du bedt om først at tage din egen iltmaske på, inden du hjælper andre, ”siger Angela Duckworth, professor på University of Pennsylvania og forfatter af Grit: The Power and Lidenskabens lidenskab. ”Før du kan hjælpe andre, skal du sørge for, at du har fået motion, søvn, dyrket yoga, eller hvad der end giver dig energi". Det kan virke indlysende, når du opbygger hårdførhed – hjælper udholdenheden dig med at overvinde forhindringer under træning og i livet – så du klare udfordringerne meget bedre.



Den mest almindelige undskyldning for, hvorfor nogen ikke har tid til selvpleje? ”Jeg har for travlt”. Prøv at sige det til fodboldstjernen Julie Ertz, som var med på det amerikanske World Cup-hold til Olympiaden. Hun står ekstra tidligt op for at have tid til at pleje sig selv hver morgen, før hun bliver for træt. ”Jeg er naturligvis et morgenmenneske, og jeg elsker det, fordi jeg drikker min kaffe, løber en tur og læser bagefter. Det er tid til mig selv om morgenen,” siger hun. ”Jeg elsker at have tid til at forberede mig mentalt. Jeg tror, at alene-tiden virkelig hjælper mig med at være positiv, og vurdere, hvor jeg er, og hvor jeg skal hen”.



Hvis du tror, at den professionelle fodboldspiller ikke har et program, der er hårdt nok, ud over hendes fredelige formiddag, skal du vide, at Ertz afsætter andre tidspunkter af dagen til yderligere at pleje sig selv, herunder svømning, lidt yoga, gå tidligt i seng og få ni timers søvn, meditation og regelmæssig massage. ”Massage er virkelig afslappende, ikke kun for mine muskler – men også for dit sind,” siger Ertz. Al den tid, der bruges på selvpleje, er vigtig for Ertzs tid på træningsbanen – det hjælper hende med at yde sit bedste.



Hvis der er noget, man kan lære af Ertzs tid uden for banen, er det, at selvpleje faktisk er uselvisk, og ikke egoistisk. Vi udfordrer dig til at prøve at bruge mere tid på at gøre det, der giver dig energi, og derefter se, om dine workouts, dit job og dine forhold bliver nemmere, fordi du har fået tid til at tage din egen iltmaske på først. Se om du kan få mere tid til at pleje dig selv i løbet af din travle hverdag.



Gør det til en vane: Prøv at udøve lidt selvpleje i forbindelse med noget, du allerede gør hver dag, som fx det at tage en dyb indånding og udånding, hver gang du stopper ved rødt lys, eller fokuser på dine mål for dagen, mens du spiser morgenmad i stedet for at være på sociale medier. Hver gang du fornyer din energi, skal du sørge for at rose dig selv – du gør det bedre for alle i dit liv.