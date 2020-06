Sådan nulstiller du din krop

En ordentlig pause kan hjælpe dig med at nå dine fitnessmål.

Hvis du har klaret dit hjemmetræningsprogram, har du sikkert behov for en (velfortjent) pause fra den hårde træning... Og den gode nyhed er, at det at tage en pause faktisk er det bedste, du kan gøre for at få en sund og stærk krop uden skader. Magien opstår i pausen mellem programmerne. En restitutionsperiode giver din krop mulighed for at blive genopbygget, hvilket hjælper dine muskler til at blive stærkere, får dit nervesystem til at fungere hurtigere og dit sind til at blive skarpere.