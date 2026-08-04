Nike Kobe 10 Protro: Genskabelse af 2015-designet

Den originale Kobe 10 var den første sko i Kobe-serien, der havde en sømløs overdel i tekstil. Protro fortsætter i den retning, men tager det et skridt videre. Det specialudviklede mesh er blevet nydesignet med en kontureret forstærkningsstruktur, der skaber synlige meshvinduer på overlæderet og på siden af skoen. Du kan se de forskellige lag, og du kan mærke forskellen i det øjeblik, du bøjer den.

Målet var, som Kobe-produktholdet beskrev det, at være "bevidst reduktivt, men stadig give mulighed for at have den samme støtte, så den er mere åndbar."

Et pasformsbånd på tværs af forfoden opretholder stabiliteten, selv om materialet er fjernet, så du ikke går på kompromis med fastholdelsen for at få åndbarhed. Læsten er også blevet udvidet en smule i forfoden for at give mere plads.