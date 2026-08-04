Nike Kobe 10 Protro: Genskabelse af 2015-designet
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Mere end et årti efter Kobe Bryant snørede 10'eren for første gang, debuterer Kobe 10 Protro med en ny fleksibel og mere åndbar meshoverdel, opgraderet stødabsorbering og et grebssystem designet til det moderne spil.
Nike Kobe 10 Protro er her. Kobe 10, der oprindeligt blev lanceret i 2015, vender tilbage som en Protro (performance retro) med betydelige opdateringer af overdelen, stødabsorbering, greb og ydersål. Dette er ikke en genudgivelse. Hver eneste del af skoen er blevet nørdet, testet og opgraderet.
Hurtige pointer
- Nike Kobe 10 Protro har en nydesignet, specialudviklet netoverdel med forbedret åndbarhed og fleksibilitet.
- Cushion 3.0 erstatter det originale skum i mellemsålen og kombineres med en ny Zoom Strobel i fuld længde, der giver ekstra banefornemmelse og responsivitet.
- Ydersålens grebsmønster er blevet redesignet ved hjælp af beregningsdesign, mens det forbliver rodfæstet i det oprindelige formål med designet.
- Kulfibervingen i forfoden – en ikonisk Kobe 10-detalje, der hjælper med stabiliteten – er bevaret intakt.
- En Flyknit-version af Kobe 10 Protro lanceres også i 2027. Den har en mere dynamisk pasform og vil også indeholde ZoomX-skum i stedet for Cushion 3.0 under foden.
- Halo er Kobe 10 Protros lanceringscolorway, og der kommer mange flere efterfølgende, herunder nogle klassiske colorways.
Hvad er nyt ved Nike Kobe 10 Protro?
Protro-processen har et klart mandat. Som Kobe-produktholdet udtrykte det:
"Hver gang vi Protroer en model, vil vi gerne påvirke hver eneste del af skoen. Fra overdelen til under foden vil vi opdatere på en meningsfuld måde."
Her er, hvad der er ændret ved Kobe 10, og hvorfor.
Overdel: Mere åndbar, mere fleksibel
Den originale Kobe 10 var den første sko i Kobe-serien, der havde en sømløs overdel i tekstil. Protro fortsætter i den retning, men tager det et skridt videre. Det specialudviklede mesh er blevet nydesignet med en kontureret forstærkningsstruktur, der skaber synlige meshvinduer på overlæderet og på siden af skoen. Du kan se de forskellige lag, og du kan mærke forskellen i det øjeblik, du bøjer den.
Målet var, som Kobe-produktholdet beskrev det, at være "bevidst reduktivt, men stadig give mulighed for at have den samme støtte, så den er mere åndbar."
Et pasformsbånd på tværs af forfoden opretholder stabiliteten, selv om materialet er fjernet, så du ikke går på kompromis med fastholdelsen for at få åndbarhed. Læsten er også blevet udvidet en smule i forfoden for at give mere plads.
Mellemsål: Cushion 3.0 og Zoom Strobel i fuld længde
Den originale Kobe 10 havde Lunarlon-skum med en Zoom-pude i hælen. Protro erstatter dette med Cushion 3.0, en nyere, mere responsiv sammensætning, der er indkapslet i en blødere yderdel. TPU-kanten holder skummet sammen under belastning – uden den har blødere skum en tendens til at absorbere energi i stedet for at returnere den.
Den større tilføjelse er Zoom Strobel i fuld længde, som er et tyndt stødabsorberende lag, der er indbygget i fodsengen. Det er placeret tættere på foden end en Zoom-pude i bunden og giver en responsiv, affjedrende fornemmelse over hele fodsålen, især i forfoden, som kunne føles tynd på originalen efter intensivt brug. Det er en ændring, der har vist sig at være vellykket i andre Nike-basketballmodeller, og den bringer Kobe 10 Protro på linje med, hvordan den moderne konstruktion under foden har udviklet sig.
Ydersål: Generativt greb, opdateret til moderne spil
Kobe 10 blev betragtet som den bedste i klassen med hensyn til greb, da den blev lanceret, men som produktholdet bemærkede, var den "den bedste i klassen på det tidspunkt".
Da de slidtestede det originale mønster under udviklingen af Protro, var vurderingerne ikke, som de skulle være. Så de gik tilbage til de originale designfiler.
Det, de opdagede, var afslørende. Den originale ydersål var baseret på et grebsmønster, der var udledt af bevægelsesdata fra Nike Sport Research Lab, og ikke tegnet tilfældigt. Protro genindfører den logik. Blade løber fra hæl til forfod for lateral og medial fastholdelse, mens vinkelrette blade håndterer stop fremad og bagud. Det visuelle udtryk er anderledes end OG'en, men videnskaben bag er den samme.
Brugstest mellem den første og anden udviklingsrunde viste et betydeligt spring i grebsbedømmelserne.
"Vi gjorde det bevidst, og der var også videnskab bag det," sagde et medlem af Kobe-produktholdet.
Hvad forbliver det samme?
Kulfibervingen i forfoden, der er placeret under randen nær den lille tå for at give lateral støtte ved snit, forbliver uændret. Det er en af de mest genkendelige strukturelle detaljer i Kobe 10, og den er overført til Protro, præcis som den var.
Det klassiske Kobe-budskab er også bevaret. Dette er den skjulte prægede tekst, som Kobe begyndte at sætte på forskellige versioner af mellemsålen på sine signatursko. Budskabet: Endure and Conquer.
Kobe 10 Protro: Specialudviklet mesh vs. Flyknit
Kobe 10 Protro lanceres med to overdelskonstruktioner, og den rigtige afhænger af, hvad du leder efter.
Den specialudviklede mesh-version er hverdagsskoen. Den er polstret, responsiv og skabt til at spille i. Farveversionens historie fortælles gennem print og behandlinger på overdelen, så det, du ser på ydersiden, er en stor del af det, du får.
Flyknit-versionen er elitekonstruktionen efter design. Overdelen omslutter foden mere præcist, dæmpningen – ZoomX i stedet for Cushion – er lettere og mere responsiv under foden, og justerbare snøresnore giver dig mulighed for at tilpasse din pasform.
Produktholdet sporede Flyknits position i Kobe-serien tilbage til dens oprindelse:
"Elitemodellerne kom på et tidspunkt, hvor det var tid til at spille", sagde Kobe Product Manager Indy Ashford. "Kobe prøvede altid at få den fordel, selvom det kun var et sekund, hvor han kunne vende hurtigere eller bare være lidt mere responsiv."
Lanceringsdatoer for Nike Kobe 10 Protro
Kobe 10 Protro-lanceringer er blevet rullet ud i løbet af 2026 og 2027. Versionerne med specialudviklet mesh lanceres først. Flyknit-modellerne kommer i 2027. Lanceringsdatoerne annonceres via Nike SNKRS og Nike.com forud for hvert drop.
Nike Kobe 10 Protro: Ofte stillede spørgsmål
Hvad er lanceringsdatoerne for Kobe 10 Protro?
Kobe 10 Protro-lanceringer er blevet rullet ud i 2026 og 2027. Versionerne med specialudviklet mesh lanceres først. Flyknit-modellerne følger senere i cyklussen. De specifikke datoer annonceres på Nike SNKRS og Nike.com forud for hvert drop.
Hvilke farver lanceres Kobe 10 Protro i?
Bekræftede Kobe 10 Protro-farver omfatter Halo og Blue Lagoon. Yderligere colorways vil blive annonceret, efterhånden som lanceringsplanen skrider frem.
Hvad er forskellen mellem Kobe 10 Protro specialudviklet mesh og Flyknit?
Den specialudviklede mesh-version bruger Cushion 3.0-skum og en Zoom Strobel i fuld længde. Det er den mere grafiske mulighed, og den har en lavere pris. Flyknit-versionen har ZoomX-skum, der giver en lettere, mere responsiv fornemmelse, med zonespecifik Flyknit-konstruktion, der giver en dynamisk pasform, og tråde, der giver mulighed for at justere fastholdelsen.
Hvad er Kobe Protro-lanceringer?
Kobe Protro-lanceringer er opdaterede versioner af Kobe Bryants originale signatursko. Hver Protro anvender moderne præstationsteknologi, såsom nye skumtyper, materialer og trækkraft, på en eksisterende Kobe-silhuet, samtidig med at dens originale design bevares. Kobe Protro-lanceringer har omfattet Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – og nu 10.
Hvad står der i det skjulte sprog på Kobe 10?
Dette skjulte sprog er noget, som Kobe Bryant begyndte at indlejre i sine sko, og det startede med Kobe 5. På Kobe 10 lyder koden: Endure and Conquer. Det er præget på mellemsålen og overført til Protro.