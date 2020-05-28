Nå dine mål med daglige ritualer
Coaching og ernæring
Af Nike Training
Sådan starter og slutter du dagen med et formål og fokus ved hjælp af "samvittighedsritualer".
Har du nogensinde spurgt dig selv, hvorfor du følger samme rutine hver morgen og aften? Hver dag sover vi måske i samme side af sengen, drikker den samme kaffe, spiser det samme måltid og laver den samme træning. At disse mønstre er vaner, gør dem ikke dårlige – det kan godt være almindelige, sunde rutiner. Det mulige problem er, at de måske ikke har noget formål. Og det bør de have.
En forskel på dem, som præsterer på højeste niveau og dem, der ikke gør, er "samvittighedsritualer" – rutiner, som har intention og er skabt særligt til at understøtte personlige mål.
Jeg synes, at det at skabe meningsfulde ritualer til morgen og aften, er et af de mest grundlæggende redskaber til at finde frem til dit potentiale. Disse ritualer skaber et positivt momentum og er en erklæring til universet om, at du kender dit hvorfor – de grundlæggende årsager til, at du bruger tid på at gøre noget meningsfuldt – og at du ikke viger fra det.
"'Samvittighedsritualer' er rutiner, der har intention og er skabt særligt til at understøtte personlige mål".
For at skabe disse daglige rutiner skal du starte med at sætte 10 minutter til side om morgenen og aftenen. Hvad du gør i den tid bør være enkelt og en fornøjelse og, vigtigst af alt, hjælpe med at støtte dit hvorfor. Måske har du allerede en solid rutine til at starte og slutte hver dag med og har blot brug for at justere lidt eller tilføje noget, så det passer bedre til dine mål.
Hvis generel velbefindende og forbedret performance er dine hvorfor, så kan du fokusere på dit væskeindtag og meditere et par minutter hver morgen og lige bagefter hoppe i løbeskoene eller smutte forbi en af vores minihold til en hurtig omgang yoga. Hver aften kan du bruge et øjeblik på at slappe af med din yndlingsmusik, bruge en skumrulle, tage en pause for at reflektere over, hvad der gik godt i løbet af dagen og lægge en slagplan for næste dag. Den slags små justeringer virker måske ikke så vigtige i starten, men over tid vil de have en positiv afsmitning på alt, hvad du foretager dig.
Uanset om du starter på vanerne fra bunden eller styrker din nuværende rutine, så mærk efter, om ritualerne støtter dine mål. Spørg dig selv: Hjælper min rutine mig med at vinde min morgen? Og slapper jeg af om aftenen på en måde, der holder mig på ret kurs?
"Små justeringer virker måske ikke så vigtige i starten, men over tid vil de have en positiv afsmitning på alt, hvad du foretager dig".
Dine svar er vigtige, fordi måden, hvorpå du starter og slutter hver dag, påvirker hinanden og sætter en overordnet retning for, hvordan du lever. Hvis du følger et stærkt morgenritual, får du energi og drive til resten af dagen. Et eftertænksomt aftenritual forbereder dig til at have et formål, når du vågner, og være klar til at gentage det hele.
Vi er, hvad vi gentagende gange gør, og der, hvor vores energi flyder hen, følger vores liv uundgåeligt efter. Brug dine ritualer til at tage kontrol, til at gøre, hvad du virkelig gerne vil og give brændstof til det liv, du gerne vil leve.