Nye vindere: Megan Rapinoe og Sue Bird.

Sue Bird og Megan Rapinoe har defineret storhed og udholdenhed inden for deres respektive sportsgrene, men deres eftermæle-projekt rækker langt ud over deres egne karrierer.

Nye vindere skabes ved at inspirere den kommende generation. Sue og Megan taler her sammen om, hvordan sport har forandret dem.

SUE: Hvor skal vi begynde?

MEGAN:Det, som jeg hele tiden vender tilbage til, er, at kvindelige atleter vokser op i de her ret unikke omgivelser, især kvindelige atleter på eliteplan. Ud over oplevelser som mine på landsholdet og Sues i WNBA og i USA Basketball er elitekvinder sjældent sammen med andre elitekvinder inden for deres sport. Normalt er man bare én, eller måske to. For mig har det været tilladelsesstrukturen igennem det hele.

SUE:For mig er det en kombination af det. Man er omringet af folk, som også er ekstremt konkurrencemindede, måske mere aggressive, mere ambitiøse. Og på den anden side handler det om mig helt grundlæggende: Hvem jeg er, de ting, der er vigtige for mig, mine værdier, hvordan jeg håndterer en hvilken som helst situation – det har sporten optrænet mig i. Jeg har lært at leve livet på en bestemt måde gennem den.

MEGAN: Det svarer til, hvordan man sameksisterer i verden. Hvordan man håndterer konflikter og forskellige meninger. Selvom man hører sammen et trygt sted, er der andre mennesker, der går igennem det samme, og man når et punkt, hvor man tænker: "Jeg er ikke skør, fordi jeg føler sådan." Alle problemstillingerne inden for kvindesport såsom underrepræsentation, underinvesteringer – al den slags – og så har man andre mennesker omkring sig, der siger: "Sådan føler jeg også, sådan følte jeg også i den situation".

SUE: Det er en oplevelse, som mange har tilfælles.