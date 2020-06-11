Mættende kyllingewrap

Ernæring
Sidst opdateret: 11. juni 2020

Af Nike Training

Sund og mættende kyllingewrap

Nyd et sundt og mættende måltid på kun 30 minutter. Rækker til 4 personer.

Bliv mæt med sund mad med denne lækre kyllingewrap. Det er nemt at lave og fuld af proteiner, der giver langvarig energi.

En balanceret, mættende ret med kylling, tortillas og ærter, der sørger for, du ikke bliver sulten i utide. Uden nødder.

Ingredienser

616 g kyllingefilet
15 ml olivenolie
450 g grønne ærter
225 g flødeost
1 rødløg
300 g blandet salat
8 fuldkornstortillaer

Opskrift

  1. Forvarm ovnen til 220 ºC.
  2. Optø ærterne i en skål, hvis de er frosne.
  3. Vend kyllingen med olivenolie, salt og krydderier efter eget valg. Placer kyllingen på en bageplade, og steg den i 20 minutter, indtil kyllingen er gennemstegt. Skær kyllingen i tynde skiver, og sæt den til side.
  4. Brug en gaffel til at mose ærterne med flødeosten. Tilsæt salt og peber. Skær løg i tynde skiver. Smør ærte-flødeostblanding på tortillaerne, tilsæt kylling, salat og løg. Varm evt. først tortillaerne på en grillpande. Velbekomme!

Opskrift

  1. Forvarm ovnen til 220 ºC.
  2. Optø ærterne i en skål, hvis de er frosne.
  3. Vend kyllingen med olivenolie, salt og krydderier efter eget valg. Placer kyllingen på en bageplade, og steg den i 20 minutter, indtil kyllingen er gennemstegt. Skær kyllingen i tynde skiver, og sæt den til side.
  4. Brug en gaffel til at mose ærterne med flødeosten. Tilsæt salt og peber. Skær løg i tynde skiver. Smør ærte-flødeostblanding på tortillaerne, tilsæt kylling, salat og løg. Varm evt. først tortillaerne på en grillpande. Velbekomme!

Næringsoplysninger pr. portion

526 kalorier
55 g kulhydrater
45 g proteiner
13 g fedt

Sunde opskrifter fra Lifesum.

Få mere at vide
Sund og mættende kyllingewrap, Tilmeld dig Nike Training Club

Tilmeld dig Nike Training Club

Få adgang til vores eksperter og trænere i verdensklasse, så du kan holde dig aktiv og sund.

Download
Sund og mættende kyllingewrap, Tilmeld dig Nike Training Club

Tilmeld dig Nike Training Club

Få adgang til vores eksperter og trænere i verdensklasse, så du kan holde dig aktiv og sund.

Download

Oprindeligt udgivet: [dato]