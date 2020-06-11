Sund og mættende kyllingewrap

Mættende kyllingewrap
Ernæring
Sidst opdateret: 11. juni 2020
Af Nike Training
Nyd et sundt og mættende måltid på kun 30 minutter. Rækker til 4 personer.
Bliv mæt med sund mad med denne lækre kyllingewrap. Det er nemt at lave og fuld af proteiner, der giver langvarig energi.
En balanceret, mættende ret med kylling, tortillas og ærter, der sørger for, du ikke bliver sulten i utide. Uden nødder.
Ingredienser
616 g kyllingefilet
15 ml olivenolie
450 g grønne ærter
225 g flødeost
1 rødløg
300 g blandet salat
8 fuldkornstortillaer
Opskrift
- Forvarm ovnen til 220 ºC.
- Optø ærterne i en skål, hvis de er frosne.
- Vend kyllingen med olivenolie, salt og krydderier efter eget valg. Placer kyllingen på en bageplade, og steg den i 20 minutter, indtil kyllingen er gennemstegt. Skær kyllingen i tynde skiver, og sæt den til side.
- Brug en gaffel til at mose ærterne med flødeosten. Tilsæt salt og peber. Skær løg i tynde skiver. Smør ærte-flødeostblanding på tortillaerne, tilsæt kylling, salat og løg. Varm evt. først tortillaerne på en grillpande. Velbekomme!
Opskrift
- Forvarm ovnen til 220 ºC.
- Optø ærterne i en skål, hvis de er frosne.
- Vend kyllingen med olivenolie, salt og krydderier efter eget valg. Placer kyllingen på en bageplade, og steg den i 20 minutter, indtil kyllingen er gennemstegt. Skær kyllingen i tynde skiver, og sæt den til side.
- Brug en gaffel til at mose ærterne med flødeosten. Tilsæt salt og peber. Skær løg i tynde skiver. Smør ærte-flødeostblanding på tortillaerne, tilsæt kylling, salat og løg. Varm evt. først tortillaerne på en grillpande. Velbekomme!
Næringsoplysninger pr. portion
526 kalorier
55 g kulhydrater
45 g proteiner
13 g fedt