Lær børn at bidrage

Lad børnene komme til

Noget af det første du kan gøre, er, at lade børnene vide at deres mening er vigtig, siger Chaima. "I Barça Foundation har alle drengene og pigerne et sted, hvor de kan spille og lege. Så lade dem føre an, og lad dem foreslå spil, lege og udfordringer".



Gennem regelmæssige bidrag lærer børn at tage initiativet. "Det er vigtigt, at børn føler, at de styrer deres egne valg", siger Chaima. Hvis børnene er generte eller tøvende i for hold til at bruge tid på at tænke over, hvad de skal lave, så uddel roller og ansvar, så alle føler, de spiller en rolle. Chaima tror på, at det er vigtigt, at børn "føler, at de er en del af hele processen. Dette vil give dem større sikkerhed og selvværd".