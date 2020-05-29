Lær børn at bidrage
Bevægelse
Af Nike Training
Giv børn mulighed for at vælge for at få dem til at engagere sig mere i spillet.
Søger du efter måder at motivere dine børn til at bevæge sig? I denne artikel hører du om en af de seks ‘C’er ved at coache børn — Contribution (deltagelse). Det handler om at give børnene en stemme og hjælpe dem med at føle sig trygge i deres valg.
Når de har ekstra fritid, er det nemt for børn bare at lave ingenting. Så vi har taget de bedste dele fra Made to Play, Nikes engagement i at hjælpe børn med at blive aktive, for at give dig de 6 C'er i coaching. I dene artikel deler Chaima, underviser på projektet i Fundació Barça, sine tips, om hvordan man får børn til at dyrke sport derhjemme.
Lad børnene komme til
Noget af det første du kan gøre, er, at lade børnene vide at deres mening er vigtig, siger Chaima. "I Barça Foundation har alle drengene og pigerne et sted, hvor de kan spille og lege. Så lade dem føre an, og lad dem foreslå spil, lege og udfordringer".
Gennem regelmæssige bidrag lærer børn at tage initiativet. "Det er vigtigt, at børn føler, at de styrer deres egne valg", siger Chaima. Hvis børnene er generte eller tøvende i for hold til at bruge tid på at tænke over, hvad de skal lave, så uddel roller og ansvar, så alle føler, de spiller en rolle. Chaima tror på, at det er vigtigt, at børn "føler, at de er en del af hele processen. Dette vil give dem større sikkerhed og selvværd".
"Det er vigtigt, at børn føler, at de styrer deres egne valg".
Chaima, Fundació Barça
Switch it up
Bland spillene og øvelserne, så børn bliver mere involveret og altid er i bevægelse. Chaima siger, "lad børnene åbne sig, og lad dem udtrykke sig", så de kan sige, "hey, jeg har ikke lyst til at spille fodbold i dag, jeg vil spille noget andet". Der er ikke nogen forkert måde at spille på. Det er vigtigere at styrke dem til at kunne sige, hvad de mener. Chaima opmuntrer dem, hun arbejder med, til at "tænke selv og ikke lade sig styre af andre". Husk, tag det ikke så alvorligt. I sidste ende er de børn, Og børn er skabt til at lege og spille.