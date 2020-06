Kom af med ømme muskler med Epsom-saltbad

Derfor er denne gennemtestede metode stadig en af de bedste former for muskelrestitution.

Restitution er en af de mest værdifulde redskaber, du har til at kunne blive ved med at træne kontinuerligt. I denne artikel fortæller Ryan Flaherty dig, hvordan man restituerer fra muskelsmerter, så du kan komme tilbage igen i morgen og træne og næste dag og næste dag og næste dag.



En stor del at træningen er bearbejdning af ømhed i de efterfølgende par dage. Hvis du er virkelig øm, kan du endda have lyst til at springe over din næste træning, så det er virkelig vigtigt at arbejde med din ømhed og restituere. Mit bedst tip er old school, men det har været aktuelt længe, fordi det virker. Tag et Epsom-saltbad.



Alle supermarkeder, apoteker eller købmandsbutikker sælger Epsom-saltposer. Du behøver ikke et smart mærke salt. Jeg anbefaler at tage Epsom-saltbadet om aftenen. Måske ser du professionelle atleter i et gigantisk isterningebade, og du tror, du skal fryse dig selv til restitution. Men det handler ikke om kulde.



Her er instruktionerne:

Start badene om aftenen den dag, du har trænet. Dette hjælper dig med at være på forkant med muskelsmerten. Brug varmt vand, jeg mener virkelig varmt. Gør vandet så varmt, som du kan holde ud, uden at det er ubehageligt. Opløs saltet ifølge instruktionerne på pakken, sædvanligvis 2 kopper til et normalt badekar fyldt med vand. Bad i 15 til 20 minutter.

Det kan virke simpelt, men Epsom-saltbade er en af de bedste restitutionsmetoder, der findes, med fuldt dokumenteret forskning, der understøtter fordelene. Så træn hårdt nok til at blive øm, og reducér så ømheden med et Epsom-saltbad om aftenen.