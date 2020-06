Vi ved alle, at børn elsker at lege. Men vi har hørt fra pålidelige kilder, at vi voksne også elsker det. Så til denne træning får vi involveret allesammen. Fortæl en røverhistorie til familien om, at jorden virkelig er giftig. Du kan starte træningen som normalt, hvor du laver lunges og squats på det "almindelige gulv". Men så snart en af jer råber "jorden er giftig!" skal alle stoppe og hoppe op på sofaen (eller hvad der nu er i nærheden) for at få deres fødder væk fra den giftige jord.



Som jorden bliver mindre "giftig" og de giftige områder deler sig, kan du sige til alle, at de skal komme tilbage på gulvet for at lave ormekravl og stjernehop. Men ikke længe! Når som helst kan gulvet omdannes igen (så snart nogen råber det). Sørg for, at hele familien altid er på vagt og klar til at springe for livet.