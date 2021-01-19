Sådan laver du ordentlige armhævninger

Prøv pull-up-maskinen med assistance, der efterligner øvelsen, men fjerner noget af din kropsvægt. Har du ikke en? Så bind et elastikbånd rundt om midten af pull-up-barren med en løkke, der hænger lavt. Placer en bænk ved siden af den, så du kan træde den ene fod ind i løkken, og placere din anden fod oven på den. Hold fast i barren med benene lige, og begynd din armhævning. Hvis det er for nemt, så brug et elastikbånd med lettere modstand (det giver mindre hjælp), eller placer et knæ i løkken.



Du kan også starte med chin-ups. Øvelsen er den samme, du skal blot tage fat om barren med et underhåndsgreb (håndfladerne peger mod dig). Dette aktiverer dine biceps mere for at fuldende bevægelsen.