Minimer muskelømhed med bevægelse

Når det er sagt, vil jeg ikke anbefale at gå hårdt til den næste dag. I stedet vil jeg have, at du går en lille tur, løber lidt eller prøver en 15-minutters yogatræning i NTC, som guider dig trin for trin gennem aktiv restitution. Målet er at øge kropstemperaturen og få blodet til at cirkulere hurtigere for at komme af med mælkesyren i musklerne, der gør, at du føler dig øm.



Så selvom det måske lyder ulogisk at bevæge sig, er bevægelse faktisk det, som gør, at din krop restitueres hurtigere. Så næste gang du er øm, kan du prøve aktiv restitution – det er en fantastisk måde at fremme restitution på efter hård træning.