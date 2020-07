Fem tips til sunde vaner, der varer ved

04. Justeringen: Fokusér på processen, ikke på resultatet.



Hvorfor det virker: Det kan være overvældende at være optaget af et slutresultat, hvilket gør det lettere at blive frustreret og give op. Fokusér i stedet for på en proces, som du kan være stolt af, uanset hvad. "Lad os sige, at du vil løbe dit hurtigste 10K. I stedet for at gøre tiden til dit mål, så beder jeg mine klienter tænke på, hvilken proces der vil få dem derhen, som de kan kontrollere – eksempelvis at træne fire gange om ugen, holde sig til en kostplan og indarbejde den mængde restituering og mobilitetsarbejde, som de har brug for," siger Nike Master Trainer Joslyn Thompson-Rule. "Du kan skabe grundlaget for succes, så længe du hjælper dig selv". Ved at fokusere på processen, i stedet for resultatet, bliver et stort mål brudt ned i overkommelige skridt, der er lettere at overkomme, og som faktisk giver dig den hurtigere løbstid.