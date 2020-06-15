Fem tips til sunde vaner, der varer ved

05. Justeringen: Hæng dig ikke i smuttere.



Hvorfor det virker: Når du lægger dit liv om, møder du modgang, og nogen gange vil det smutte. Du er trods alt kun et menneske! Ryan Flaherty, Nikes Senior Director of Performance, foreslår, at man bruger mantraet "Hvad så, så hvad?", som han bruger med de professionelle atleter, som han træner. Sådan gør man: “Hvad så at jeg spiste en kæmpe portion pomfritter til frokost. Så hvad skal jeg spise til aftensmad?" eller "Hvad så at jeg missede min træning til morgen? Så hvad skal jeg så gøre i morgen tidlig?"



“At bruge mentaliteten "Hvad så, så hvad?" er en måde hvorpå man hurtigt kommer op på hesten igen, så ét dårligt måltid ikke bliver til en hel dag med dårlige måltider eller en uge med manglende træning til en måned med manglende træning", siger Flaherty. "Det lader dig komme videre fra en fejltagelse, i stedet for du bliver pakket ind i den, og viser dig den kontrol, du har, så du kan ændre fremtiden". Det er også med til at fjerne presset for at være perfekt, tage luften ud af den nedadgående spiral og gøre det meget mere sandsynligt, at du kommer tilbage på rette spor hurtigere.



Husk, at langvarige vaner skabes ved konsekvens, ikke perfektion. Prøv disse strategier for at få dine nye sunde vaner til at hænge ved, og prøv "Hvad så, så hvad?", når du møder modstand undervejs. Du kan godt!