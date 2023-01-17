Ved slutningen af sæsonen 1989-1990 stod det klart, at Jordan var bedre end nogensinde. Han slog sine egne tidligere rekorder, scorede 69 point mod Cleveland og lavede 92 trepointsscoringer mod kun 58 i alle sine tidligere sæsoner sammenlagt. Det så ud til, at han først var ved at spille sig varm. AJ 5'eren blev lanceret i 1990 og blev præsenteret for verden af Spike Lees ikoniske karakter Mars Blackmon.