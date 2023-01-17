Air Jordan 5
Oprindelig lancering (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/METALLIC SILVER)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (4384)
Air Jordan 5
Oprindelig lancering (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/METALLIC SILVER)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (4384)
Vildskaben tager form
Ved slutningen af sæsonen 1989-1990 stod det klart, at Jordan var bedre end nogensinde. Han slog sine egne tidligere rekorder, scorede 69 point mod Cleveland og lavede 92 trepointsscoringer mod kun 58 i alle sine tidligere sæsoner sammenlagt. Det så ud til, at han først var ved at spille sig varm. AJ 5'eren blev lanceret i 1990 og blev præsenteret for verden af Spike Lees ikoniske karakter Mars Blackmon.
From the Vault
Attitude med højde
Nike-designer Tinker Hatfield lod sig inspirere af Jordans bidende stil, og med udgangspunkt i amerikanske jagerfly fra 2. Verdenskrig designede han Air Jordan 5 med hajtandsformer på mellemsålen kombineret med et klart ydre. Skoen indfangede en vildskab, som i den grad mindede om dens ubønhørlige inspirationskilde, der var i gang med at kæmpe sig helt til tops.