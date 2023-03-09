Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 11
Oprindelig lancering (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / SORT – DARK CONCORD)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130245-101)
Air Jordan 11
Oprindelig lancering (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / SORT – DARK CONCORD)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (130245-101)
MJ nægter at give efter
Med fødderne tilbage på banen og øjnene stift rettet mod trofæet vendte Michael Jordan tilbage til sin første hele sæson i to år i et voldsomt tempo. Med retning mod en af de mest imponerende bedrifter til dato sikrede Jordan sig MVP-titlen, All-Star-MVP-titlen og sin fjerde mesterskabsring for at minde ligaen om, hvad dominans ville sige.
From the Vault
Et ikon blandt ikoner
Med sin elegante aerodynamik og det skinnende raffinerede laklæder blev Air Jordan 11 en af det mest eftertragtede sneakers i gamet, endda inden dens store filmdebut i tegnefilmsklassikeren Space Jam. AJ 11 blev øjeblikkeligt en favorit blandt spillerne og er den dag i dag stadig en suveræn blanding af elegance og attitude.