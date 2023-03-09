Med fødderne tilbage på banen og øjnene stift rettet mod trofæet vendte Michael Jordan tilbage til sin første hele sæson i to år i et voldsomt tempo. Med retning mod en af de mest imponerende bedrifter til dato sikrede Jordan sig MVP-titlen, All-Star-MVP-titlen og sin fjerde mesterskabsring for at minde ligaen om, hvad dominans ville sige.