Har børn brug for hviledage?
Coaching
Af Nike Training
At være barn er udmattende på den gode måde. Sørg for, at de får den hvile, de har brug for.
Børn er de rene energibundter. Men har de brug for rigtige pauser fra al den løben, hoppen og leg for at restituere? Vi snakkede med nogle brancheeksperter og Nike Master Trainers for at finde ud af det.
Hvis menneskekroppen er ekstraordinær, så er den unge menneskekrop endnu mere bemærkelsesværdig.
Tænk blot på, hvordan dine børn kan løbe omkring i det, der virker som det uendelige. Eller hvor hurtigt de er klar igen efter et spil fodbold i baghaven eller en time på trampolinen, som om intet var hændt. Ifølge en ny undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Psychology, udtrættes børns muskler ikke så let, og de har en medfødt evne til at restituere hurtigere, end selv veltrænede udholdenhedsatleter gør. Den mulige årsag: Da deres endnu ikke færdigudviklede kroppe typisk ikke bevæger sig så effektivt, som vores gør, kompenserer de ved at bruge aerob (iltbaseret) energi under intens træning. Aerob energi producerer ikke mælkesyre, der skaber træthed, som det er tilfældet med den anaerobe energi, som voksne er afhængige af under højintensiv træning og styrketræning.
Børns muskler udtrættes ikke så let, og de har en medfødt evne til at restituere hurtigere, end selv veltrænede udholdenhedsatleter gør.
Det betyder ikke, at man bør presse sine børn til intense aktiviteter på dage, hvor de er trætte. Da børn typisk kan mærke, hvordan de har det og er ærlige omkring det, bør du altid lytte til dem og prøve at møde dem, hvor de er, med mindre belastende træning, siger Sue Falsone, der er klinisk specialist i sportsfysioterapi og Nike Performance Council Member med speciale i restituering. Hvis de eksempelvis er for trætte til at lege, kan du sige til dem, at de måske får det bedre, hvis de tager med dig på en cykeltur rundt i nabolaget. Eller fortæl dem, at de kan strække kroppen som et dyr, mens du demonstrerer downward dog eller cat-cow-stillingerne. Målet er at vise dem, at hvis de bruger kroppen, selvom de ikke gider, så kan det faktisk hjælpe dem med at føle sig mindre trætte, siger Falsone.
Med det i baghovedet er det vigtigt at bemærke, at deres træthed nok ikke har fysiske årsager, siger Nike Master Trainer Brian Nunez. "De fleste børn oplever ikke overtræning, men hvis du lærer dem nye øvelser og aktiviteter jævnligt, så kan de blive mentalt overbelastet. Du kræver meget af deres evne til at fokusere, hvilket kan være drænende".
For at undgå det, anbefaler Nunez, at du kun hjælper dine børn med at lære én ny ting hver uge, eksempelvis et squat, og lader dem øve sig og udforske det hele ugen. Selvom de er med, når du laver en træning i vores Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez-program, så sig til dem, at deres eneste mål den uge er at lære den ene øvelse. Og næste uge kan de fokusere på at blive bekendt med lunges eller planken. Selvfølgelig kan du stadig lave nogle øvelser med dem, som I har lavet tidligere. Øvelse er øvelse, og bevægelse er en livslang rejse, siger Nunez.
"Lad dem vælge aktiviteten, som om de besluttede, hvilken leg de ville lege i frikvarteret".
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Et andet tip du kan bruge, når de føler sig mentalt udmattede: Skift imellem dage med mere intens, struktureret aktivitet (læs: en træning) og dage, der føles som ren leg, siger Nunez. "Lad dem vælge aktiviteten, som om de besluttede, hvilken leg de ville lege i frikvarteret," tilføjer han. Det bør være noget ustruktureret med få regler, eksempelvis tagfat. Selv en smule selvbestemmelse kan få deres rutine til at føles mindre streng, hvilket gør bevægelse til præcis det, det bør være: Så sjovt, at de ikke vil undvære det.