Har børn brug for hviledage?

At være barn er udmattende på den gode måde. Sørg for, at de får den hvile, de har brug for.

Børn er de rene energibundter. Men har de brug for rigtige pauser fra al den løben, hoppen og leg for at restituere? Vi snakkede med nogle brancheeksperter og Nike Master Trainers for at finde ud af det.



Hvis menneskekroppen er ekstraordinær, så er den unge menneskekrop endnu mere bemærkelsesværdig.



Tænk blot på, hvordan dine børn kan løbe omkring i det, der virker som det uendelige. Eller hvor hurtigt de er klar igen efter et spil fodbold i baghaven eller en time på trampolinen, som om intet var hændt. Ifølge en ny undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Psychology, udtrættes børns muskler ikke så let, og de har en medfødt evne til at restituere hurtigere, end selv veltrænede udholdenhedsatleter gør. Den mulige årsag: Da deres endnu ikke færdigudviklede kroppe typisk ikke bevæger sig så effektivt, som vores gør, kompenserer de ved at bruge aerob (iltbaseret) energi under intens træning. Aerob energi producerer ikke mælkesyre, der skaber træthed, som det er tilfældet med den anaerobe energi, som voksne er afhængige af under højintensiv træning og styrketræning.