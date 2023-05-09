Greater Goods: Nike Genskabelse-kollektionen. Nike GB

"Vores kreative proces er ret omfattende, men vi tager hvert stykke tøj, som det er", fortæller Jaimus, da vi mødtes for at snakke om Greater Goods' seneste Nike Genskabelse-kollektion, der er inspireret af hans hjemby. "Den kollektion, vi laver i studiet, bliver til mere end 20 stykker tøj, og hver enkelt del er 'one of one', men vi har også en fabriksfremstillet kollektion, som vi har designet på forhånd og derefter afleveret til produktion". Den består af to dele og er en blanding af livsstils- og sportstøj. Livsstilskollektionen er personligt genanvendt af Jaimus og hans hold, hvorimod den atletiske kollektions mere komplekse materialer giver et tættere samarbejde med Nike. "At skabe i større skala er en ny proces for os, så vi har været nødt til at designe på en helt anden måde, men med støtte fra Nike har det været en problemfri proces", tilføjer han.



London spiller også en kæmpe rolle, når det gælder inspiration. "Jeg vil sige, at stilen i London er meget varieret, og der er plads til alt", fortæller han. "Uanset hvad du er til, så har London det". Dette ses også i deres Genskabelse-kollektion, der har unikke pieces skabt med forskellige stilarter for øje. Faktisk er Jaimus mest inspireret af det lokale kreative fællesskab. "Det udvikler sig altid og arbejder altid på nye ting. Det har været gavnligt i sig selv bare at være en del af det fællesskab og blive inspireret af andre jævnaldrende og folk, jeg kender".