Greater Goods: Nike Genskabelse-kollektionen. Nike GB

Genskabelse i London med Greater Goods
Nike Genskabelse
Genskabelse i London med Greater Goods
Nike Genskabelse kommer til London med en begrænset kollektion bestående af dele, der er genanvendt af Greater Goods. Vær med for at få mere at vide om kollektionen direkte fra kilden, hoveddesigneren Jaimus.
Mød hoveddesigneren
Jaimus, der er født og opvokset i London, har altid været nysgerrig efter, hvordan ting fungerer, og passioneret omkring at få dem til at fungere. Han er uddannet i grafisk design og medier, hvilket har været med til at styrke hans opfindsomhed. Hans rejse med genanvendelse opstod naturligt:
Gentænker ældre produkter
"Vores kreative proces er ret omfattende, men vi tager hvert stykke tøj, som det er", fortæller Jaimus, da vi mødtes for at snakke om Greater Goods' seneste Nike Genskabelse-kollektion, der er inspireret af hans hjemby. "Den kollektion, vi laver i studiet, bliver til mere end 20 stykker tøj, og hver enkelt del er 'one of one', men vi har også en fabriksfremstillet kollektion, som vi har designet på forhånd og derefter afleveret til produktion". Den består af to dele og er en blanding af livsstils- og sportstøj. Livsstilskollektionen er personligt genanvendt af Jaimus og hans hold, hvorimod den atletiske kollektions mere komplekse materialer giver et tættere samarbejde med Nike. "At skabe i større skala er en ny proces for os, så vi har været nødt til at designe på en helt anden måde, men med støtte fra Nike har det været en problemfri proces", tilføjer han.
London spiller også en kæmpe rolle, når det gælder inspiration. "Jeg vil sige, at stilen i London er meget varieret, og der er plads til alt", fortæller han. "Uanset hvad du er til, så har London det". Dette ses også i deres Genskabelse-kollektion, der har unikke pieces skabt med forskellige stilarter for øje. Faktisk er Jaimus mest inspireret af det lokale kreative fællesskab. "Det udvikler sig altid og arbejder altid på nye ting. Det har været gavnligt i sig selv bare at være en del af det fællesskab og blive inspireret af andre jævnaldrende og folk, jeg kender".
Se det nyeste
Nike Genskabelse er endnu et skridt på vejen i vores Move To Zero-rejse mod en fremtid med nul CO2-udledning og nul spild. Hvis du er nysgerrig efter at se den nyeste Genskabelse-kollektion af Jaimus og Greater Goods, kan du finde den i Niketown London. Find vej til butikken nedenfor, og besøg nike.com/sustainability for at se mere om vores seneste innovationer.
Nike Genskabelse
Genskabelse i London med Greater Goods
Nike Genskabelse kommer til London med en begrænset kollektion bestående af dele, der er genanvendt af Greater Goods. Vær med for at få mere at vide om kollektionen direkte fra kilden, hoveddesigneren Jaimus.
Mød hoveddesigneren
Jaimus, der er født og opvokset i London, har altid været nysgerrig efter, hvordan ting fungerer, og passioneret omkring at få dem til at fungere. Han er uddannet i grafisk design og medier, hvilket har været med til at styrke hans opfindsomhed. Hans rejse med genanvendelse opstod naturligt:
Gentænker ældre produkter
"Vores kreative proces er ret omfattende, men vi tager hvert stykke tøj, som det er", fortæller Jaimus, da vi mødtes for at snakke om Greater Goods' seneste Nike Genskabelse-kollektion, der er inspireret af hans hjemby. "Den kollektion, vi laver i studiet, bliver til mere end 20 stykker tøj, og hver enkelt del er 'one of one', men vi har også en fabriksfremstillet kollektion, som vi har designet på forhånd og derefter afleveret til produktion". Den består af to dele og er en blanding af livsstils- og sportstøj. Livsstilskollektionen er personligt genanvendt af Jaimus og hans hold, hvorimod den atletiske kollektions mere komplekse materialer giver et tættere samarbejde med Nike. "At skabe i større skala er en ny proces for os, så vi har været nødt til at designe på en helt anden måde, men med støtte fra Nike har det været en problemfri proces", tilføjer han.
London spiller også en kæmpe rolle, når det gælder inspiration. "Jeg vil sige, at stilen i London er meget varieret, og der er plads til alt", fortæller han. "Uanset hvad du er til, så har London det". Dette ses også i deres Genskabelse-kollektion, der har unikke pieces skabt med forskellige stilarter for øje. Faktisk er Jaimus mest inspireret af det lokale kreative fællesskab. "Det udvikler sig altid og arbejder altid på nye ting. Det har været gavnligt i sig selv bare at være en del af det fællesskab og blive inspireret af andre jævnaldrende og folk, jeg kender".
Se det nyeste
Nike Genskabelse er endnu et skridt på vejen i vores Move To Zero-rejse mod en fremtid med nul CO2-udledning og nul spild. Hvis du er nysgerrig efter at se den nyeste Genskabelse-kollektion af Jaimus og Greater Goods, kan du finde den i Niketown London. Find vej til butikken nedenfor, og besøg nike.com/sustainability for at se mere om vores seneste innovationer.